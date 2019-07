Campania: De Luca su aeroporto Salerno, chi fa pellegrinaggi a Pontecagnano votò contro finanziamento

- Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, pubblica un video che riaccende la polemica sull'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi e afferma: "Quando al Consiglio regionale della regione Campania si è trattato di votare per finanziare l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, noi abbiamo votato a favore, quelli che nei giorni scorsi hanno fatto i pellegrinaggi a Pontecagnano, allora votarono contro". Lo scontro è con gli esponenti del Movimento cinque stelle che rivendicano: "Dalla prima richiesta di concessione a oggi sono trascorsi quasi vent’anni, mentre grazie al nostro governo sono bastati meno di 12 mesi per far decollare il progetto". (Rin)