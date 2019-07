Ue: Sassoli, legislatura sia in discontinuità con il passato

- "La legislatura europea che sta per cominciare deve essere in discontinuità con il passato. Siamo a un passaggio istituzionale molto importante, perché se si andrà verso riforme coraggiose questa legislatura potrà rafforzare il cammino europeo". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo all'assemblea nazionale del Pd. "Per la prima volta - ha aggiunto Sassoli - sono stati i giovani i veri protagonisti delle elezioni e sono loro che hanno fatto aumentare l'affluenza, con il 42 per cento di cittadini fra i 16 e i 24 anni. Pensate che responsabilità ci viene consegnata se la partecipazione dei giovani è aumentata del 50 per cento rispetto al 2014, quando era appena del 28. Anche il Parlamento europeo si è profondamente rinnovato con una presenza del 62 per cento di nuovi ingressi e il 40 per cento di donne. È già in questi scarni numeri quanto lo spirito europeo e la fiducia nel Parlamento abbiano prevalso sulle spinte antieuropeiste e quanto tutto questo inviti le forze politiche ad offrire risposte adeguate. Per farlo, - ha sottolineato - serve aver chiaro che la legislatura che andiamo ad iniziare deve contenere elementi di discontinuità con il passato. Quindi, cari Stati nazionali,- ha concluso Sassoli - serve coraggio, abbiamo bisogno di un'Europa più forte".(Rin)