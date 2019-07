Trasporti: Toninelli, da estate Comuni possono sperimentare mobilità dolce, via libera a mezzi leggeri e puliti

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, scrive su Facebook che "il vero cambiamento passa anche da una svolta green e da un'attenzione senza precedenti per la mobilità dolce, che non danneggia l'ambiente". Il titolare del Mit quindi spiega: "Ecco perché il M5s al governo ha voluto introdurre la possibilità per i Comuni di iniziare, a partire da questa estate, la sperimentazione su strada di tutti quei mezzi leggeri e puliti che nelle città del mondo all'avanguardia sono già una realtà consolidata: parlo soprattutto dei monopattini elettrici, ma anche degli hoverboard, i segway e i monowheel". (segue) (Rin)