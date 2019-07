Trasporti: Toninelli, da estate Comuni possono sperimentare mobilità dolce, via libera a mezzi leggeri e puliti (2)

- Il decreto ministeriale che "abbiamo preparato per definirne la sperimentazone è - informa il ministro - stato pubblicato in Gazzetta ufficiale: significa che nelle prossime settimane i Comuni che vorranno potranno iniziare a far circolare questi mezzi, finora vietati, in alcune aree delle proprie città, tutelando la sicurezza di tutti. Si tratta di un passo avanti molto importante per garantire a tutti i cittadini una piena intermodalità negli spostamenti, soprattutto urbani, che potrà consentire di fare il tragitto casa-scuola-lavoro scegliendo anche diversi strumenti agili, che non generano traffico e che non inquinano". Per il responsabile del dicastero di Porta Pia: "La strada è tracciata, non ci fermiamo. Forza sindaci, sfruttate questa bella opportunità per la vostra comunità". (Rin)