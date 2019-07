Grecia: partito Syriza critica nuovo governo per riconoscimento Guaidò presidente Venezuela

- Il partito Syriza, passato all'opposizione in Grecia, ha criticato la mossa del nuovo governo ellenico, guidato dallo schieramento di centro-destra Nuova democrazia (Nd), che ha riconosciuto il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela Juan Guaidò come capo dello Stato ad interim del paese sud americano. Secondo Syriza, riferisce il quotidiano "Kathimerini", la decisione del nuovo governo di Atene "indebolisce il ruolo della Grecia nell'Unione europea come ponte di dialogo e mediazione per risolvere le crisi nei paesi terzi". Secondo Syriza, il nuovo governo greco mostra ignoranza riguardo la situazione politica in Venezuela, "dal momento che non c'è una posizione comune dei paesi Ue in favore del riconoscimento di Juan Guaidò come presidente ad interim". (segue) (Gra)