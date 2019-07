Grecia: partito Syriza critica nuovo governo per riconoscimento Guaidò presidente Venezuela (2)

- Il presidente della Assemblea nazionale del Venezuela Guaidò ha ringraziato ieri il neo governo greco per avere riconosciuto ufficialmente lui stesso come presidente ad interim del paese dell’America latina. “A nome di tutti i venezuelani ringrazio il primo ministro Kyriakos Mitsotakis e il governo della Grecia per il riconoscimento della nostra causa: un Venezuela libero”, ha scritto il presidente del Parlamento venezuelano su Twitter, aggiungendo: “La Grecia, culla della democrazia, sarà senza dubbio un grande alleato europeo per la nostra lotta”. Ieri il ministero degli Esteri di Atene, in una dichiarazione, ha reso noto che l’esecutivo, da poco entrato in carica, riconosce Guaidò come presidente ad interim del paese in vista di “elezioni presidenziali libere, eque e democratiche". (segue) (Gra)