Grecia: partito Syriza critica nuovo governo per riconoscimento Guaidò presidente Venezuela (3)

- "Il governo della Repubblica ellenica, in conformità con la posizione comune dell'Ue nella dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Ue e vicepresidente, signora Federicda Mogherini, a nome dell'Ue a 28, ha deciso di riconoscere il presidente dell'Assemblea nazionale democraticamente eletta, Juan Guaido, come presidente del Venezuela, per poter chiedere elezioni presidenziali libere, eque e democratiche", si legge ancora nella dichiarazione. "Il governo della Repubblica ellenica sostiene fermamente gli sforzi dell'Ue, in particolare attraverso il Gruppo di contatto internazionale e il Rappresentante speciale dell'Euhr/Vip, Enrique Iglesias, nonché iniziative correlate come i colloqui di Oslo, con l'obiettivo di assicurare una soluzione pacifica, politica, democratica e negoziata alla crisi, a beneficio del popolo venezuelano”, conclude la diplomazia di Atene. L'esecutivo precedente, guidato da Alexis Tsipras, non aveva riconosciuto ufficialmente la presidenza di Guaidò, prendendo una posizione più sfumata a favore di un "dialogo politico" per porre fine alla crisi in Venezuela e andare poi a nuove elezioni, come confermato dall'allora vice ministro degli Esteri Giorgos Katrougalos. L'ex partito di maggioranza in Parlamento, la Coalizione della sinistra radicale (Syriza), ha, invece, sempre sostenuto con fermezza Nicolas Maduro come "presidente legittimo" del paese. (Gra)