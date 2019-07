Bangladesh-Corea del Sud: premier sudcoreano Lee in visita ufficiale a Dacca da oggi al 15 luglio (2)

- Il premier sudcoreano avrà poi un incontro bilaterale con l'omologa Sheikh Hasina nell'ufficio del primo ministro alle 16.15 di pomeriggio. In seguito all'incontro bilaterale si prevedono numerosi accordi tra il Bangladesh e la Corea del Sud. Prima di quest'incontro, Lee pronuncerà un discorso al Forum economico Bangladesh-Corea del Sud organizzato dalla Federazione delle camere del commercio e dell'industria del Bangladesh (Fbcci) e dall'Associazione del commercio internazionale della Corea (Kita) all'Hotel InterContinental a mezzogiorno. Dopo l'incontro con la premier Hasina, Lee raggiungerà il presidente del Bangladesh Abdul Hamid nella sua residenza ufficiale Bangabhaban. Domenica sera il premier sudcoreano parteciperà a una cena ospitata da Hasina all'Hotel Pan Pacific Sonogram. Prima di lasciare il paese lunedì, il primo ministro coreano porgerà omaggio al "Padre della nazione e Amico del Bengala" Sheikh Mujibur Rahman andando a visitare il museo che gli è stato dedicato nella zona di Dhanmondi. Il ministro degli Esteri Abdul Momen saluterà il premier coreano alle 23 all'aeroporto quando Lee si imbarcherà per un volo speciale per il Tagikistan. (Inn)