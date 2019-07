Fiumicino: da Addis Abeba a Roma con 100 ovuli di eroina nello stomaco. Arrestato in aeroporto corriere droga

- Viaggiava con oltre un chilo di ovuli di eroina nello stomaco. I carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma lo hanno scoperto e arrestato. E' successo alle prime luci dell'alba quando lo straniero, un nigeriano di 34 anni, arrivato all'aeroporto di Roma Fiumicino con un volo da Addis Abeba, è stato notato dai militari per un atteggiamento troppo nervoso nel corso di un controllo dei documenti. Per questo motivo i carabinieri hanno deciso di accompagnare l'uomo all'ospedale Grassi di Ostia per essere sottoposto ad approfonditi esami radiografici. E’ stato così appurato che il nigeriano aveva ingerito un numero imprecisato di ovuli e per questo motivo stato trattenuto presso la struttura ospedaliera, in modo che li evacuasse completamente e in sicurezza: i carabinieri, al termine delle attività, hanno potuto accertare che l’uomo aveva ingerito 100 ovuli complessivi contenenti eroina, per un peso totale superiore a un chilo e 200 grammi. Il 34enne è stato arrestato in flagranza di reato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’arrestato è stato dimesso e condotto presso la casa circondariale di Civitavecchia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (Rer)