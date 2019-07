Iraq-Ue: Mogherini oggi in visita a Baghdad, domani sarà in Kuwait

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, è attesa oggi a Baghdad per una visita ufficiale in Iraq. L’Alto rappresentante incontrerà il presidente Barham Salih, il primo ministro Adel Abdul Mahdi, il presidente del parlamento Muhammad al Halbusi e il capo della diplomazia irachena Mohammed al Hakim, con il quale terrà una conferenza stampa congiunta alle 13 ora locale (le 12 in Italia) nel palazzo del ministero degli Esteri. Nella giornata di domani, 14 luglio, Mogherini sarà a Kuwait City per aprire la delegazione dell'Ue in Kuwait. Il capo della diplomazia europea sarà ricevuta dall'emiro del Kuwait, Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah, e incontrerà anche il primo ministro del Kuwait, Jaber al Mubarak al Hamad al Sabah e il vice primo ministro e ministro degli Esteri del Kuwait, Sheikh Sabah al Khaled al Sabah. (Irb)