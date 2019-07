Roma: controlli straordinari Ps tra quartiere San Paolo e Ostiense

- Controlli straordinari della Polizia di Stato del commissariato Colombo diretto da Isea Ambroselli, insieme al personale di Polizia locale Roma Capitale, nelle aree di San Paolo e via Ostiense. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno controllato quattro locali, dove i titolari sono stati sanzionati per la presenza di prodotti scaduti che che sono, quindi, stati sequestrati; per prodotti con etichettature in lingua straniera non tradotte in italiano ed altre anomalie, e per la vendita di bevande alcooliche in orari non consentiti. Durante il servizio, poi, sono stati fermati e controllati due cittadini stranieri, uno denunciato per resistenza a Pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, l'altro, non in regola sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso l'ufficio immigrazione per l'identificazione. Inoltre sono stati effettuati alcuni posti di controllo durante i quali sono state identificate 25 persone e controllati 12 veicoli, ed effettuate 7 sanzioni al Codice della strada. (Rer)