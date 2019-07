Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi:VARIE- Assemblea nazionale di Articolo Uno “Diventare l’Alternativa”. Interverranno, tra gli altri, lo scrittore Gianrico Carofiglio, il neo elettoparlamentare europeo Pietro Bartolo, Ciccio Brigati, operaio di Taranto di Arcelor Mittal, Francesca Chiavacci, Presidente dell’Arci, oltre ad esponenti di Cgil, Cisl e Uil. Hotel Radisson Blu, via Filippo Turati 171 (ore 10)- Assemblea nazionale del Partito democratico. Ergife palace hotel, via Aurelia, 619 (ore 10:30) (Rer)