Difesa: ministero Turchia, acquisto S-400 russi non cambia rapporti con Nato

- L'acquisto dei sistemi missilistici S-400 russi da parte della Turchia non cambia i suoi rapporti con gli Stati Uniti e gli alleati nella Nato: Washington dovrebbe mantenere Ankara nel suo programma relativo ai velivoli F-35. Lo ha affermato il ministero della Difesa turco in una nota diffusa dopo il colloquio telefonico di ieri sera tra il ministro della Difesa Hulusi Akar e l'omologo statunitense Mark Esper. "Il ministro Akar ha sottolineato che l'acquisto degli S-400 da parte della Turchia non cambia in alcun modo l'orientamento strategico e ha ribadito che il deterioramento dei rapporti bilaterali non sarebbe nell'interesse né della Turchia né degli Stati Uniti, e nemmeno della Nato", si legge nella nota del ministero della Difesa di Ankara. Il ministero aggiunge che la partnership tra Turchia e Usa nel programma per i jet F-35 dovrebbe continuare senza ripercussioni: Ankara propone inoltre di cercare di formare un gruppo di lavoro congiunto, che includerebbe anche la Nato, al fine di valutare le possibili interazioni tra i mezzi statunitensi e gli S-400 russi. Il ministero precisa inoltre che, nonostante l'acquisto degli S-400, la Turchia sta ancora valutando l'acquisizione dei sistemi missilistici Usa Patriot. (segue) (Tua)