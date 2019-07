Difesa: ministero Turchia, acquisto S-400 russi non cambia rapporti con Nato (2)

- Gli Stati Uniti non hanno cambiato la loro posizione sul ruolo della Turchia nel programma di acquisto dei velivoli militari F-35, ha detto ieri il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Esper. "Lasciatemi dire che siamo consapevoli che la Turchia prende in consegna l'S-400", ha affermato Esper. "La nostra posizione riguardo l'F-35 non è cambiata, e parlerò con il mio omologo turco, il ministro Akar, questo pomeriggio, quindi ci sarà ancora da seguire dopo quella conversazione", ha aggiunto. Il segretario alla Difesa Usa aveva personalmente detto ad Akar a Bruxelles, lo scorso 26 giugno, che la Turchia non poteva accettare sia l'offerta di Washington sugli F-35 che quella di Mosca sugli S-400. (segue) (Tua)