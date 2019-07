Difesa: ministero Turchia, acquisto S-400 russi non cambia rapporti con Nato (3)

- Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha dichiarato ieri in una conferenza stampa che la Turchia “sta ancora negoziando” per l’ottenimento del sistema di difesa missilistico di produzione Usa Patriot. Parlando ai giornalisti in occasione dell’arrivo in Turchia del primo lotto dei sistemi missilistici S-400 di produzione russa - che secondo Washington metterebbero a rischio interoperabilità dei paesi Nato - Akar ha sottolineato: “Abbiamo iniziato le attività di approvvigionamento nel quadro di accordi e criteri determinati in precedenza. Stiamo ancora in qualche modo negoziando anche sui sistemi Patriot”. Citato dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, Akar ha confermato l’arrivo di tre aerei An-124 con a bordo il primo lotto di sistemi missilistici di fabbricazione russa S-400 presso il campo d’aviazione di Murted a nordovest di Ankara, precisando che per oggi le consegne sono terminate e che proseguiranno nei prossimi giorni. (segue) (Tua)