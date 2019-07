Roma: ripartono pattugliamenti italo-spagnoli, oltre alla Capitale e Firenze anche Napoli più sicura per i turisti (2)

- E proprio ieri era stata appena diramata via radio la nota di ricerca quando la pattuglia mista, composta da 2 poliziotti italiani e 2 poliziotti spagnoli, ha notato una donna in preda ad una forte agitazione e in stato confusionale, camminare scalza in una via del centro di Roma. Una volta raggiunta e calmata, hanno capito che si trattava della stessa donna che circa 20 minuti prima si era allontanata dal pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni: insieme a lei hanno aspettato l'arrivo dell'ambulanza e, dopo un immediato controllo sul suo stato di salute, è stata riportata in ospedale dal personale medico. (Rer)