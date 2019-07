Difesa: Tripodi (FI), su sindacati Di Maio si informi, basita da sua confusione

- Maria Tripodi, deputata di Forza Italia e capogruppo azzurro in commissione Difesa, afferma in una nota: "Apprendo con non poco stupore la confusione che il vicepremier Luigi Di Maio ha in merito alla proposta di legge riguardante i sindacati militari, sia sull'iter parlamentare sia sul contenuto. Dovrebbe informarsi meglio. Spiace sentire - prosegue Tripodi - anche in questa occasione, solo slogan e improvvisazione da parte del capo politico pentastellato. Innanzitutto il vicepremier dovrebbe essere edotto del fatto che il testo base 'Corda 875 e abbinate Tripodi 1060 e Pagani 1702' frutto dei lavori del Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione e votato a larghissima maggioranza dalla stessa, con mandato di relatrice alla collega Corda, e' stato un ottimo segnale di compattezza tra tutte le forze politiche su un tema di portata epocale riguardante le Forze armate, patrimonio di tutti gli italiani, non solo di una parte politica. Una condivisione quella verificatasi, più volte auspicata in ogni sede, non solo dalla sottoscritta come rappresentante dell'opposizione ma anche dallo stesso Ministro competente in materia, Elisabetta Trenta, collega di partito proprio del vicepremier. Il provvedimento all'esame della Camera dunque è sicuramente migliorato ed è ancora migliorabile nell'interesse di tutto il personale militare. (segue) (Com)