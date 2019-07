Difesa: Tripodi (FI), su sindacati Di Maio si informi, basita da sua confusione (2)

- "Mi preme sottolineare inoltre - continua l'esponente azzurra - come l'emendamento a mia prima firma, cui il vicepremier fa riferimento, non leda in alcun modo i diritti del personale militare. E la dimostrazione plastica è che è stato approvato da tutte le forze politiche ad eccezione proprio del M5s che ne ha fatto invece una questione meramente ideologica.Tale emendamento, sempre per rassicurare un vicepremier all'oscuro dei fatti, sul piano della tutela non vede alcun affievolimento dei diritti, non solo perché il rito del giudice Amministrativo offre adeguate garanzie, addirittura rafforzate poiché consente come importante elemento di novità sia ai singoli, sia alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di adire il giudice amministrativo, mira inoltre a non pregiudicare l'efficienza dello strumento militare. Tesi per altro già avvalorata in sede di audizione dall'Avvocato generale dello Stato. Infine, riguardo l'accelerazione dell'Iter richiesta da Di Maio sono costretta a rammentargli che la mancata approvazione della pdl e' una responsabilità tutta pentastellata in quanto proprio su loro proposta il provvedimento pronto per essere approvato in aula il 28 maggio, è stato rispedito in Commissione. Un segnale negativo visto il persistere del vuoto normativo, che invece di essere colmato diventa ennesimo terreno di scontro camuffato ma neanche troppo, per un regolamento di conti interno alla maggioranza, come lo stesso vicepremier fa trasparire" conclude l'esponente azzurra. (Com)