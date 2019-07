Libia: Haftar, Saleh e al Thinni discutono della “roadmap post-liberazione di Tripoli”

- I tre principali leader della Cirenaica si sono riuniti ieri nella base aerea di Al Rajma, a est di Bengasi, per discutere “della situazione a Tripoli e della road map post-liberazione della capitale”. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, all’incontro erano presenti il generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna); Aguila Saleh, il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, parlamento libico riconosciuto dalla Comunità internazionale che si riunisce nell’est del paese; e Abdullah al Thinni, primo ministro del governo “transitorio” non riconosciuto al livello internazionale con sede ad Al Baida, a metà strada tra Bengasi e Tobruk. Una fonte vicina ad Haftar ha spiegato a “Nova” che i tre “hanno discusso della formazione di un governo di unità nazionale in Libia una volta che l’Esercito sarà entrato a Tripoli”. Il principale compito di questo esecutivo sarà quello di “organizzare elezioni generali”, ha aggiunto la fonte. (segue) (Res)