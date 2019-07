Libia: Haftar, Saleh e al Thinni discutono della “roadmap post-liberazione di Tripoli” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gran parte della regione storica della Cirenaica, che si estende nella Libia orientale, è amministrata da un governo detto "transitorio", non riconosciuto al livello internazionale, con sede ad al Baida, a metà strada fra le città di Bengasi e Tobruk, guidato dal premier Abdullah al Thinni. L’esecutivo “ribelle” è fedele al comandante Haftar, nominato “feldmaresciallo” dalla Camera dei rappresentanti, il parlamento libico nato nel 2014 e che da allora si riunisce nell’est del paese. Il 4 aprile 2019, il generale Haftar ha lanciato un’offensiva per conquistare Tripoli, la capitale della Libia situata nell’ovest del paese controllata dal Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna), organo esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite. I tre mesi di combattimenti hanno prodotto finora oltre 1.000 morti e 5.000 feriti, secondo quando riferito dall'Organizzazione mondiale della Sanità. Lo scorso 5 luglio, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha pubblicato un comunicato per esortare le fazioni in campo nel conflitto libico a stipulare una tregua, condannando gli attacchi diretti contro i centri di detenzione per i migranti. (Res)