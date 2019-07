Ostia: Raggi, incendiano due bagni ? Ne rimettiamo tre. A gesti vigliacchi rispondiamo con legalità

- "Nei giorni scorsi qualche delinquente ha bruciato due bagni pubblici nelle spiagge comunali di Ostia. Un atto vergognoso al quale rispondiamo nel solo modo che conosciamo: quello della legalità. Dopo aver ripulito l'intera area abbiamo posizionato non due ma tre nuovi bagni che ora sono a disposizione di cittadini e turisti. Questa è la strada che vogliamo percorrere. La nostra città lo merita dopo tanti anni di gestione opaca del nostro litorale". Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook, pubblicando le immagini dei nuovi bagni pubblici posizionati al posto di quelli incendiati. "Se pensate di intimorirci con questi gesti vigliacchi vi sbagliate: questa amministrazione non farà nessun passo indietro". (Rer)