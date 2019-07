Difesa: Brasile, Bolsonaro esulta per successo lancio di missile antinave prodotto dalla marina (2)

- La marina brasiliana ha testato il lancio del terzo missile antinave Mansup lo scorso 10 luglio. Il lancio è stato effettuato dalla fregata "Indipendencia" usando come obiettivo il rimorchio d'alto mare dismesso "Trident. Il lancio ha dimostrato che tutti i sottosistemi hanno funzionato bene e si sono comportati in modo armonico. I risultati hanno confermato l'evoluzione del progetto e l'accuratezza dei miglioramenti apportati dopo i primi test di novembre 2018 e marzo 2019 a bordo della Corvette "Barroso" e della fregata "Independencia". I dati ottenuti saranno utilizzati per migliorare ulteriormente i sottosistemi dei componenti. (Brb)