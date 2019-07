Usa: tempesta tropicale Barry riduce produzione greggio del Golfo del 59 percento

- La produzione di petrolio greggio nelle aree statunitense del Golfo del Messico si è ridotta di quasi il 59 percento, ovvero di 1,1 milioni di barili al giorno, a causa della tempesta tropicale Barry. L'Ufficio per la sicurezza e l'ambiente (Bsee) ha inoltre stimato che la produzione di gas naturale è diminuita del 49 per cento, ovvero di circa 1,4 milioni di piedi cubici al giorno. A causa dell'arrivo della tempesta, i produttori di petrolio hanno dovuto chiudere 257 piattaforme, che costituiscono il 38 per cento delle piattaforme nel Golfo del Messico settentrionale. Undici piattaforme di trivellazione di posizionamento dinamico sono state spostate fuori dal percorso della tempesta e altre 10 perforatrici sono state evacuate. Il presidente Usa, Donald Trump, venerdì 12 luglio, ha dichiarato lo stato di emergenza in Louisiana, ordinando assistenza federale per integrare gli sforzi statali e locali prima dell'imminente tempesta.(Was)