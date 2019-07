Honduras: Osa consegna in parlamento rapporto finale sulle riforme elettorali (2)

- Da marzo 2019, il gruppo di esperti ha lavorato con i partiti politici honduregni in un dialogo costruttivo. La proposta presentata oggi, sottolinea l'Osa in una nota, non rappresenta gli interessi di una forza o di un'altra, ma è un riflesso delle voci ascoltate nell'intero processo, i resoconti delle missioni di osservazione elettorale (Eom) e il frutto di ampie conoscenze tecniche degli esperti che hanno partecipato a questo progetto. Le proposte presentate mirano anche a garantire un processo elettorale ordinato, con funzionari elettorali preparati, schede elettorali standardizzate e schede di voto trasparenti. Ora tocca ai partiti politici rappresentati nel congresso valutare le riforme nel modo più appropriato. Il gruppo di esperti, afferma l'Osa, è convinto che questo sia il modo per l'Honduras di avere elezioni più trasparenti, più pluralistiche, più eque e con istituzioni più professionali e affidabili. (Mec)