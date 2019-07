Usa: amministratore Trump chiede a Corte Suprema di autorizzare fondi militari per costruire muro di confine

- L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di intervenire e di emettere un ordine che gli consenta di andare avanti e utilizzare i fondi militari per realizzare un muro sul confine meridionale tra Stati Uniti e Messico. L'amministrazione ha chiesto venerdì, 12 luglio, al massimo organo della giustizia Usa, di revocare un'ingiunzione del tribunale distrettuale che bloccato la deviazione dell'amministrazione Trump di alcuni fondi militari per il muro di confine. A maggio un giudice federale della California aveva emesso una sentenza che blocca una parte del piano dell'amministrazione Trump per convogliare i fondi federali verso la costruzione di un muro sul confine tra Stati Uniti e Messico. Il presidente Trump ha dichiarato un'emergenza nazionale a febbraio per iniziare il processo di trasferimento dei fondi dal dipartimento della Difesa e da altre agenzie. La decisione del giudice Haywood Gilliam bloccava in modo specifico il "reprogamming" di 1 miliardo di dollari dai fondi per il personale dell'Esercito destinato per progetti sulla realizzazione del muro a Yuma, in Arizona e a El Paso, in Texas. La causa è stata presentata dalla Southern Border Communities Coalition, un gruppo di attivisti nella regione di confine che lavorano con l'American Civil Liberties Union, sostenendo che i progetti erano illegali a causa della modalità di approvvigionamento del finanziamento. (Was)