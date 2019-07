Business news: Turchia, rimosso governatore Banca centrale Cetinkaya, al suo posto il vice Uysal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Turchia hanno rimosso dall’incarico il governatore della Banca centrale, Murat Cetinkaya, sostituendolo con il suo vice Murat Uysal. Lo si è appreso da un decreto presidenziale pubblicato dall’agenzia di stampa nazionale “Anadolu”. La decisione non è stata motivata ufficialmente. Uysal, che terrà una conferenza stampa nei prossimi giorni, ha promesso in un comunicato diramato dalla Banca centrale che continuerà ad attenersi “a una politica monetaria indipendente per mantenere la stabilità dei prezzi”. Inoltre, ha aggiunto, “i canali di comunicazione verranno usati in linea con gli obiettivi della banca”. Secondo alcuni osservatori citati dall’emittente satellitare “al Jazeera”, di proprietà dell’alleato Qatar, Cetinkaya potrebbe essere stato rimosso a causa della sua riluttanza a tagliare i tassi d’interesse, come chiesto a più riprese dal presidente Recep Tayyip Erdogan. (Tua)