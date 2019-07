Business news: Ucraina, per Zelensky solo Trump può risolvere questione Nord Stream 2 in interesse Kiev

- L'unica persona che può risolvere la questione del Nord Stream 2 nell'interesse dell'Ucraina è il presidente statunitense Donald Trump. Lo ha dichiarato il capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso di un evento pubblico. "L'unica soluzione al problema del Nord Stream 2 è che io incontri il presidente Usa. Si tratta della sola persona che potrebbe risolvere la questione nell'interesse dell'Ucraina, e di questo sono sicuro", ha affermato Zelensky, ripreso dall'agenzia di stampa "Interfax Ucraina". Il presidente ucraino ritiene altresì che i leader di Germania e Francia, la cancelliera Angela Merkel e il capo dello Stato Emmanuel Macron, non fermeranno la costruzione del gasdotto a causa delle pressioni provenienti dagli imprenditori di entrambi i paesi. Merkel e Macron "non possono fare nulla in questa situazione", ha aggiunto Zelensky. Il presidente ucraino ha infine ricordato come solo la Danimarca si stia attualmente opponendo alla costruzione del gasdotto, mentre il resto dell'Europa "è a sostegno del progetto". (Res)