Business news: Fmi, crescita settore non petrolifero Azerbaigian intorno al 2,8 per cento in 2019-2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita nel settore non petrolifero dell'Azerbaigian dovrebbe attestarsi attorno al 2,8 per cento nel biennio 2019-20. Lo ha dichiarato in un'intervista a “Trend” il capo missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) per l'Azerbaigian, Natalia Tamirisa. "A nostro avviso, i recenti aumenti di salari, pensioni e assistenza sociale e le misure volte a ridurre gli oneri fiscali e del debito avranno un impatto positivo sulla crescita non petrolifera nei prossimi due anni", ha detto. Tamirisa ha anche osservato che l'accelerazione della crescita del Pil in Azerbaigian a medio termine, nonché la diversificazione dell'economia, richiedono l'approfondimento e l'espansione delle riforme strutturali volte ad aumentare il ruolo del settore privato e migliorare la governance e la trasparenza. Dal 2005, l'Azerbaigian non vede la necessità di usufruire di risorse finanziarie dell'Fmi, quindi dal 2006 la cooperazione con il fondo si svolge nell'ambito di consultazioni e assistenza tecnica su settori chiave della politica macroeconomica (Res)