Business news: Asia Centrale, dichiarazione congiunta su creazione mercato elettrico congiunto

- I paesi dell'Asia Centrale hanno firmato una dichiarazione congiunta sulla cooperazione regionale nel settore delle riforme energetiche e per la creazione di un mercato elettrico unito. Lo riferisce il ministero dell'Energia dell'Uzbekistan. Il documento è stato firmato nel quadro della seconda conferenza dell'Asia Centrale sulle riforme energetiche tenutasi a Istanbul, in Turchia. Alla conferenza hanno partecipato capi di aziende energetiche statali e rappresentanti dei ministeri dell'Energia dei paesi dell'Asia Centrale e dell'Afghanistan, nonché vari esponenti di organizzazioni internazionali. I partecipanti hanno discusso questioni di integrazione dei sistemi energetici regionali e cooperazione in questo ambito. La Banca asiatica di sviluppo ha espresso la volontà di aiutare gli Stati della regione a migliorare la collaborazione. In precedenza, il viceministro dell'Energia dell'Uzbekistan, Sherzod Khodzhayev, ha dichiarato che il paese prevede di costruire un numero sufficiente di linee elettriche per migliorare l'integrazione regionale. (Res)