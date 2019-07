Business news: Eurostat, Ucraina 23mo partner per import e 20mo per export nel 2018

- Nel 2018 l'Ucraina è stato il 23mo partner più importante dell'Unione europea per le importazioni, equivalenti all'uno per cento delle importazioni totali extra Ue, e il 20mo per le esportazioni dell'Ue, pari all'uno per cento delle esportazioni totali extra-Ue. Tra gli Stati membri, l'Italia è stata il maggiore importatore di merci dall'Ucraina. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue. Tra il 2008 e il 2018, l'Ue ha registrato un surplus commerciale con l'Ucraina, cioè ha esportato più di quanto abbia importato. L'eccedenza è stata più alta nel 2013, quando ha raggiunto i 10 miliardi di euro, e più bassa nel 2015, quando si era attestata a un miliardo di euro. Nel 2018, l'eccedenza era di 4 miliardi di euro, con esportazioni pari a 22 miliardi di euro e importazioni equivalenti a 18 miliardi di euro. (Beb)