Business news: Banca nazionale polacca annuncia rallentamento Pil nei prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una proiezione della Banca nazionale polacca (Nbp), diramata poco fa, la crescita del Pil del paese rallenterà al 4,5 per cento nel 2019, al 4 per cento nel 2020 e al 3,5 per cento nell'anno successivo. "Nell'orizzonte della proiezione, il ritmo della crescita del Pil diminuirà gradualmente coerentemente alla persistente flessione economica dei principali partner commerciali della Polonia. Allo stesso tempo dopo l'assorbimento dei fondi Ue per il periodo 2014-2020 sia gli investimenti pubblici che in parte quelli privati saranno minori", si legge nel rapporto della Nbp. La conseguenza sarà anche un rallentamento della dinamica del reddito disponibile delle famiglie e un calo del settore edilizio. Il calo della domanda interna andrà coordinato con le modifiche fiscali già introdotte e pianificate dal governo. Misure che includono un aumento dell'importo delle prestazioni sociali e una diminuzione degli oneri fiscali aumentando la dinamica dei consumi privati. (Vap)