Business news: Ucraina presenta richiesta acquisto equipaggiamento militare Usa a Pentagono

- L’Ucraina ha presentato una richiesta per l’acquisto di equipaggiamento militare statunitense tramite il programma di vendite del Pentagono. Lo ha annunciato l’incaricato d’affari Usa a Kiev, William Taylor. “Sono felice di annunciare che per la prima volta l’Ucraina ha fatto richiesta per l’acquisto di equipaggiamento militare attraverso il programma di vendite del Dipartimento della Difesa per le vendite all’estero. Stiamo per cominciare il processo di revisione di tale richiesta. Gli Stati Uniti sostengono fermamente la sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina, oltre alle riforme nel settore della Difesa”, ha affermato Taylor. (Res)