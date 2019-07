Business news: Sberbank riduce tassi su depositi in rubli e in valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto russo Sberbank ha ridotto le aliquote massime sui depositi in rubli e in valuta estera. Lo ha annunciato l'ufficio stampa della banca russa. Le ragioni dell'abbassamento dei tassi per i depositi in rubli, secondo quanto riferito da "Ria Novosti", sono da ricercare nella riduzione del tasso chiave della Banca centrale a giugno. Per quelli in dollari, la modifica si giustifica con l'aumento del coefficiente di riserva richiesto, dal 7 all'8 per cento. La banca ha anche notato una tendenza generale alla riduzione dei tassi sul mercato. (Rum)