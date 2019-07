Business news: Romania, importazioni gas in aumento del 5,6 per cento nei primi quattro mesi 2019

- La Romania ha importato nei primi quattro mesi del 2019 una quantità di gas naturale utilizzabile di 2,803 milioni tonnellate equivalenti di petrolio (tep), con il 5,6 per cento (147.600 tep) in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. La produzione nazionale di gas ha raggiunto 1,1 milioni di tep, essendo con lo 0,4 per cento (4.600 tep) in meno rispetto alla quantità prodotta nello stesso periodo del 2018. Secondo la Strategia energetica della Romania, il gas naturale ha una quota di circa il 30 per cento del consumo interno di energia primaria. Negli ultimi anni la produzione di gas naturale si è stabilizzata a seguito degli investimenti per prolungare la vita dei giacimenti esistenti e svilupparne dei nuovi. Il progetto di strategia segnala che la produzione di gas naturale diminuirà dopo aver raggiunto un nuovo picco di 132 TWh nel 2025 a causa della produzione del Mar Nero, a 96 TWh nel 2030 e 65 TWh nel 2050. (Rob)