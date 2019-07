Business news: Cremlino, Putin sarà presente a Fiera Innoprom-2019 di Ekaterinburg

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, prenderà parte alla decima edizione della Fiera internazionale di Innoprom, manifestazione dedicata all’innovazione in ambito industriale che ha preso il via nella città di Ekaterinburg. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, al suo consueto briefing con la stampa. “Il presidente sarà ad Ekaterinburg domani, per prendere parte alla Fiera e intervenire nel quadro del Global Manufacturing and Industrialisation Summit (Gmis)”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca, aggiungendo che il capo di Stato incontrerà anche gli studenti dell’università federale degli Urali nel quadro della visita. (Rum)