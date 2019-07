Business news: ministro Esteri cinese, bilanciare le relazioni economiche

- I ministri degli Esteri di Polonia e Cina, rispettivamente Jacek Czaputowicz e Wang Yi, hanno presieduto in settimana la seconda riunione della commissione intergovernativa polacco-cinese. Lo scopo principale di quest’organismo, fondato nel 2012, è la pianificazione e il coordinamento della cooperazione tra i due paesi. Alla seduta hanno partecipato i rappresentanti di 15 ministeri di entrambi i paesi. "Sia la Cina che la Polonia sono d'accordo sul fatto che tra i due paesi non ci sono relazioni economiche bilanciate", ha dichiarato dopo l'incontro il ministro Wang. Nel 2018 lo scambio commerciale tra i due paesi ha raggiunto circa 33 miliardi di euro, ma l’export polacco verso la Cina si attesta a soli 2,5 miliardi. Quest'anno invece il livello d'esportazione è cresciuto del 14 per cento, ha dichiarato Czaputowicz, aggiungendo che Varsavia continuerà a tentare di portare sempre più prodotti polacchi nel mercato cinese. Il ministro polacco ha ricordato anche che lo scorso settembre la Cina ha consentito l'importazione del pollame polacco, un bene che in pochi mesi è diventato uno dei maggiori prodotti d'esportazione agroalimentare verso la Cina. Il ministro degli Esteri polacco ha inoltre ringraziato per la licenza ottenuta dalla compagnia aerea Lot che opererà altri due voli fra Varsavia e Pechino. “In questo modo ci sarà un collegamento fra le due capitali ogni giorno", ha detto Czaputowicz. (Vap)