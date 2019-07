Business news: Serbia, conversione del 90 per cento prestiti in franchi svizzeri

- Il 90 per cento dei prestiti contratti in passato in franchi svizzeri dai clienti della Serbia è stato convertito in euro: lo rende noto la stampa locale citando fonti della Banca centrale del paese. La conversione è stata effettuata in linea con quanto previsto dalla legge recentemente approvata dal parlamento nazionale. La stessa legge prevedeva che entro il 7 luglio sarebbe dovuta avvenire la conversione dei mutui per la casa contratti in franchi svizzeri dai clienti serbi. E' entrata in vigore il 7 maggio la Lex specialis approvata dal parlamento della Serbia per la conversione dei prestiti concessi in franchi svizzeri dagli istituti di credito: secondo quanto riportava allora la stampa locale, da quel giorno veniva conteggiato un termine di 30 giorni entro cui le banche avrebbero dovuto presentare una proposta di conversione in euro ai clienti che negli anni passati hanno contratto tali prestiti. I clienti dovevano a loro volta, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta, rispondere agli istituti bancari per accettare oppure no le nuove condizioni. (Seb)