Business news: aumenta sostegno da Ue a Kiev per sicurezza e sviluppo economico

- L'Unione europea ha aumentato il proprio sostegno per contribuire a mitigare l'impatto delle azioni destabilizzanti della Russia nella regione del Mar d'Azov. Durante il 21mo vertice Ue-Ucraina, il commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati sull'allargamento Johannes Hahn ha firmato con il vice premier e ministro dello Sviluppo economico e del commercio dell'Ucraina, Stepan Kubiv, nuove misure supplementari del valore di 10 milioni di euro a sostegno della diversificazione economica locale e delle piccole imprese, della società civile locale e del coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale, del miglioramento della sicurezza della comunità e della sicurezza pubblica. Dall'inizio dell'anno, l'Ue ha intensificato il proprio sostegno alla regione del Mar d'Azov lavorando a nuovi programmi per la riduzione del rischio di mine e per il sostegno psicosociale. Un ulteriore sostegno dell'Ue è stato reso disponibile per prestiti in valuta locale, destinati a piccole e micro imprese che creano possibilità di investimento per gli imprenditori locali. L'Ue aumenterà la sua presenza attraverso un ufficio a Mariupol, che rafforza in particolare il sostegno ai processi di decentralizzazione e anti-corruzione nella regione. (Beb)