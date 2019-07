Business news: Kazakhstan, annunciata costruzione stazione di turbine a gas a Shymkent

- La compagnia Eurasian resource group (Erg) finanzierà la costruzione di una stazione di turbine a gas nel sud del Kazakhstan. È quanto riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform” che cita le parole del sindaco di Shymkent, Gabidulla Abdrakhimov. "La compagnia dovrebbe investire 500 milioni di dollari per l'installazione della stazione di turbine a gas per fornire energia elettrica e calore al sud del Kazakhstan in inverno", ha dichiarato Abdrakhimov a margine di una riunione del governo. L’esecutivo kazakho ha approvato oggi il piano di sviluppo del complesso di Shymkent per il 2023. (Res)