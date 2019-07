Business news: Polonia, Huawei rivela piano di investimenti per 705 milioni di euro nel paese

- La compagnia cinese Huawei ha indicato l'intenzione di investire fino a 3 miliardi di zloty (circa 705 milioni di euro) in Polonia nel corso del prossimo quinquennio. Lo ha reso noto il portale online "businessinsider.com.pl", che fa riferimento a quanto dichiarato dal direttore di Huawei Polska, Ryszard Hordynski. Il sito ha precisato però che tali investimenti sono condizionati da quello che le autorità di Varsavia decideranno in merito al coinvolgimento di Huawei nello sviluppo della rete 5G. L'offerta mira a distendere il clima fra le parti, dopo che un impiegato cinese della compagnia in Polonia e un ex impiegato dei servizi di sicurezza polacchi sono stati arrestati a inizio 2019 con l'accusa di spionaggio. Varsavia ha minacciato l'esclusione della compagnia cinese dall'implementazione della rete 5G in Polonia. Nel frattempo, la compagnia telefonica Play sta per dare il via ai test nella città settentrionale di Torun, usando tecnologie Huawei. (Vap)