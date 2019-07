Business news: Russia attende pagamento anticipato dall'India per l'S-400 entro fine 2019

- La Russia si aspetta di ricevere dall'India un pagamento anticipato per i sistemi di difesa aerea S-400 entro la fine del 2019, in modo che le consegne possano iniziare nel 2020 e completarsi entro il 2025. Lo ha dichiarato il vicedirettore del Servizio federale per la cooperazione tecnico militare, Vladimir Drozhzhov. "Lo schema di pagamento è stato concordato", ha dichiarato Drozhzhov. "Credo che entro la fine del 2020 o al massimo all'inizio del 2021 dovrebbe essere consegnato la prima batteria. Successivamente seguiranno un programma di scadenze nei prossimi anni. L'India dovrebbe ottenere tutti i sistemi entro il 2024-2025.", ha spiegato il vicedirettore del Servizio per la cooperazione tecnico-militare. All'inizio di ottobre 2018, Mosca e Nuova Delhi hanno concluso un contratto per la consegna dei sistemi missilistici S-400 in India per un valore di oltre 5 miliardi di dollari. L'accordo è stato firmato durante la visita di due giorni del presidente russo Vladimir Putin a Nuova Delhi. (Rum)