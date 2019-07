Business news: ministro Finanze slovacco Kamenicky a favore di nomina Lagarde a vertice Bce

- Il ministro delle Finanze slovacco, Ladislav Kamenicky, conferma che non ci sono obiezioni da parte di Bratislava alla nomina di Christine Lagarde come governatore della Banca centrale europea (Bce). Lo ha detto dopo essersi diretto a Bruxelles per un meeting dell'Eurogruppo. "L'ho osservata al vertice del Fondo monetario internazionale (Fmi) e penso che la sua sia una nomina molto pragmatica. La Slovacchia certamente la sostiene", ha affermato Kamenicky, aggiungendo di non aspettarsi particolari intoppi nella formalizzazione della nomina di Lagarde. (Vap)