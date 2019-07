Business news: da Bei 25 milioni di euro per Università politecnica Bucarest

- La Banca europea per gli investimenti darà 25 milioni di euro di finanziamenti nell'ambito del piano Juncker per modernizzare l'Università politecnica di Bucarest. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato che il prestito finanzierà lo sviluppo del campus universitario e modernizzerà le strutture per sostenere attività di insegnamento, apprendimento e ricerca. Più di 5mila studenti e 273 impiegati beneficeranno della riqualificazione del campus universitario. Durante la realizzazione del progetto, si creeranno circa mille posti di lavoro. "La scienza e la ricerca iniziano con un'istruzione di qualità. È un investimento nei futuri ricercatori romeni, che stimolerà l'innovazione e creerà posti di lavoro e crescita. Questo è un altro esempio del piano Juncker in azione", ha detto il commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, Carlos Moedas. La Commissione ha ricordato che, a giugno 2019, il piano Juncker ha mobilitato circa 410 miliardi di euro in investimenti aggiuntivi, compresi 2,8 miliardi di euro in Romania, e che il piano attualmente sostiene 952 mila piccole e medie imprese in Europa. (Beb)