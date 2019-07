Business news: Banca centrale serba registra utili per 259 milioni di euro nel 2018

- La Banca nazionale della Serbia (Nbs) ha registrato utili pari a 30,6 miliardi di dinari (circa 259,3 milioni di euro) nel 2018: lo ha reso noto l'istituto centrale di Belgrado in un comunicato. Gli utili complessivi derivanti dalle operazioni effettuate sono risultati dopo le procedure di tassazione pari a 13,24 miliardi di dinari (112,2 milioni di euro). Il 70 per cento di quest'ultima cifra è stata trasferita al budget dello Stato, precisa ancora la nota. La rimanenza è stata distribuita per il 10 per cento come capitale di base e per il 20 per cento come riserve della Banca centrale. (Seb)