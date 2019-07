Calcio: Raggi nomina Frongia commissario straordinario per la manifestazione Uefa Euro 2020

- "Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza per nominare l'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia Commissario straordinario per la manifestazione Uefa Euro 2020. Il Commissario straordinario avrà il ruolo di referente istituzionale per i rapporti tra Roma Capitale e gli organi sportivi nazionali e internazionali, tra i quali Coni, la Uefa, la Federazione Italiana Giuoco Calcio". Così una nota del Campidoglio. (Com)