Milano: Majorino a De Pasquale, slancio antirazzista del Comune non si fermerà

- L’assessore uscente alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, in una nota replica al capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Fabrizio De Pasquale, che ha detto che la sua sostituzione in giunta pone fine alle politiche pro-migranti. Rispondendo all’esponente azzurro, Majorino ricorda che “in questi anni gli utenti seguiti dai servizi sociali sono stati per il 74 per cento italiani”. “Lo slancio antirazzista del Comune - aggiunge il neo europarlamentare Pd - certamente non si interromperà e le boiate di De Pasquale accompagneranno qualsiasi assessore”. (com)