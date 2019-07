Roma: Toninelli, sbloccati circa 80 milioni fermi da quasi 30 anni

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, scrive su Twitter "continuiamo a sbloccare opere e risorse. Ecco circa 80 milioni, fermi da quasi 30 anni, che mettiamo a disposizione di Roma per manutenzione e realizzazione infrastrutture. Gran lavoro per scovarli nel bilancio del Mit e per convincere Mef a riassegnarli. Avanti così". (Rin)