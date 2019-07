Usa: stampa, Trump vuole sostituire capo intelligence Dan Coats

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta prendendo in considerazione la possibilità di sostituire Dan Coats dalla posizione di direttore dell'Intelligence nazionale e per questo motivo sta tenendo alcuni incontri informali con dei potenziali candidati. E' quanto hanno riferito detto fonti all'emittente televisiva “Fox News”. L'inquilino della Casa Bianca avrebbe già parlato la scorsa settimana a due possibili candidati: il generale Joseph Dunford, ex capo di stato maggiore congiunto, e Fred Fleitz, che in precedenza era stato capo del personale del consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton. (segue) (Was)