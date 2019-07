Usa: segretario al Lavoro Acosta si dimette dopo polemiche per gestione caso Epstein

- Il segretario statunitense del Lavoro, Alexander Acosta, ha annunciato oggi, 12 luglio, le sue dimessioni. Acosta ha fatto l'annuncio da solo, accompagnando il presidente fuori dalla residenza della Casa Bianca prima della partenza del per un viaggio a Milwaukee. “Non penso sia giusto ed equo che il dipartimento del lavoro di questa amministrazione venga citata per il caso (Jeffrey) Epstein, piuttosto che l'incredibile economia che abbiamo oggi”, ha detto Acosta. "Ho detto (al presidente Trump) che la cosa giusta era farsi da parte", ha continuato. "Aarebbe egoistico rimanere in questa posizione e continuare a parlare di un caso che ha 12 anni, piuttosto che della straordinaria economia che abbiamo adesso". (segue) (Was)