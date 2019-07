Usa: segretario al Lavoro Acosta si dimette dopo polemiche per gestione caso Epstein (2)

- Lo scorso 10 luglio Acosta aveva respinto le richieste di dimissioni avanzate dall'opposizione democratica in merito al suo passato coinvolgimento nel patteggiamento del miliardario Jeffrey Epstein - che questa settimana è stato incriminato da un tribunale federale per sfruttamento e istigazione alla prostituzione - sostenendo che il suo ufficio ha combattuto per ottenere una pena più severa. "I fatti sono importanti e vengono trascurati", ha detto in una conferenza stampa, fornendo un resoconto più dettagliato dell'accordo del 2008. Acosta, che all'epoca era procuratore degli Stati Uniti per la Florida, ha aiutato Epstein a ottenere un patteggiamento che ha portato a una condanna di 18 mesi. L'accordo è stato considerato come indulgente perché Epstein avrebbe potuto affrontare una pena ben più severa, fino all'ergastolo. (segue) (Was)